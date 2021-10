Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ermittlungserfolg nach Straftatenserie in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am letzten Augustwochenende (27.08.2021 - 29.08.2021) wurden im Hemmoorer Stadtgebiet diverse Straftaten verübt (u.A. Einbrüche, Diebststähle und Sachbeschädigungen). Diese mündeten in einer Brandstiftung an mehreren, unter einem Carport abgestellten PKW im Heideweg in Hemmoor. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden, auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden (wie bereits berichtet - Pressemitteilung vom 30.08.2021 - 15:05 Uhr). Die umfangreichen Ermittlungen führten hierbei zu einem 22-jährigen Hemmoorer, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Durch die Polizei Hemmoor wurde daher ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-jährigen beantragt. Die Durchsuchung führte zum Auffinden diverser Beweismittel. Der Mann muss sich nun wegen diverser Verfahren vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen dauern an."

