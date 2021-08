Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Urlaubsreise fast gescheitert

Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagvormittag (30.08.21) wurde ein 38-jähriger Mann am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer stichprobenartigen grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Fuerteventura/ Spanien durch die Bundespolizei festgestellt. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Deutsche von der Staatsanwaltschaft Kassel seit März 2020 wegen Betruges gesucht wurde. Da er sich auf die Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Die 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe konnte der Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat der in Vellmar lebende Mann seinen Flug an.

