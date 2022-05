POL-UL: (UL) Oberdischingen - Alkoholisierter Fahrer kommt bei Überholvorgang von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots) - Zu einer Verpuffung an einer großen CNC-Frässtation kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in einem Betrieb in der Industriestraße. Dadurch gerieten Magnesiumspäne in Brand. Auch aus der Maschine selbst schlugen Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Halle ...

mehr