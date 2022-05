Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Verpuffung an Maschine

Brand wurde schnell gelöscht.

Ulm (ots)

Zu einer Verpuffung an einer großen CNC-Frässtation kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in einem Betrieb in der Industriestraße. Dadurch gerieten Magnesiumspäne in Brand. Auch aus der Maschine selbst schlugen Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer. Das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Halle gelüftet wurde, konnten die Arbeiter ihre Tätigkeit wieder fortsetzen. Von ihnen wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens an der Maschine und weshalb es zu der Verpuffung kam, kann die Polizei noch keine Angaben machen.

