Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zu Wohnhausbrand in der Südstraße

Altenburg (ots)

Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde im Rahmen der Brandortuntersuchung eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung in der Südstraße aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Identität des Verstorbenen und der Brandursache dauern an. (TL)

Pressemeldung vom 05.03.2023

Altenburger Land Altenburg: Am 05.03.2023, gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass im Bereich der Südstraße nach einem lauten Knall ein Feuer zu sehen ist. In der Folge bestätigte sich die Meldung. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die obere Etage eines Wohnhauses in der Südstraße in Vollbrand, bei dem das Gebäude erheblich beschädigt wurde und nach aktuellem Stand einsturzgefährdet ist. Das Feuer wurde gelöscht, jedoch befinden sich im Moment des Berichtes die Kräfte der Feuerwehr, des THW und der Polizei noch vor Ort zur Sicherung des Gebäudes und Durchführung weiterer Ermittlungen.

