LPI-G: Einsatz am Geraer Klinikum

Altenburg (ots) - Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde im Rahmen der Brandortuntersuchung eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung in der Südstraße aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Identität des Verstorbenen und der Brandursache dauern an. (TL) Pressemeldung vom 05.03.2023 ...

mehr