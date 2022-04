Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufmerksame Zeugen melden einen alkoholisierten Autofahrer und verhindern möglicherweise Schlimmeres - ein weiterer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt.

Bitburg (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 13.04.2022, meldeten aufmerksame Zeugen gegen 18:40 Uhr der Polizeiinspektion in Bitburg, dass sie im Stadtgebiet hinter einem PKW fahren würden, welcher in erheblichen Schlangenlinien geführt werden würde. Teilweise kam der Fahrzeugführer sogar von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg. Glücklicherweise wurden hier keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Zeugen befürchteten, dass es zu einem Verkehrsunfall kommen könnte und folgten dem PKW. Eine sofort hinzugeführte Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg konnte den PKW in der Mötscher Straße in Bitburg aufnehmen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 60- Jährige Fahrzeugführer stand bei der Verkehrskontrolle merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,21 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Gegen 19:10 Uhr wurde im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle ein 39-Jähriger Mann in der Trierer Straße in Bitburg mit seinem PKW kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer wird sich wegen einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

