Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem Entfernen vom Unfallort

Greifswald (LK V-G) (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 05.01.2023, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Clemens-Brentano-Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 41-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines BMW X3 die Clemens-Brentano-Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Betonmauer. In der weiteren Folge fuhr der PKW wieder zurück auf die Straße und kam dann nach links von der Fahrbahn ab, wo dieser mit einer Straßenlaterne kollidierte. Anschließend kam das Fahrzeug in einer Hecke zum Stehen und der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der mutmaßliche flüchtige Unfallfahrer konnte auf der Anfahrt zum Einsatzort durch die eingesetzten Polizeibeamten des PHR Greifswald in der Nähe des Unfallortes orientierungslos und in einer Hecker liegend festgestellt werden. Augenscheinlich befand sich der Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Zur medizinischen Versorgung und zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der 41-jährige Fahrzeugführer unter polizeilicher Begleitung in das Universitätsklinikum nach Greifswald verbracht. Ein Atemalkoholscreening vor Ort ergab einen Wert von 1,75 Promille. Bei der Durchführung der angeordneten Blutprobenentnahme leistete der Mann zudem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerchein des 41-Jährigen beschlagnahmt. Der bei dem Unfall verursachte Sachschaden wird auf insgesamt 23.500 Euro geschätzt. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

