Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Über 200 Vorfahrtsverstöße am ersten Kontrolltag

Neubrandenburg/Rostock/Greifswald (ots)

Rund 900 Fahrzeuge haben Beamte landesweit gestern zum Start der speziellen Verkehrskontrollen von "Fahren.Ankommen.LEBEN!" zum Thema "Vorfahrt und Vorrang" kontrolliert. Über 200-mal haben Fahrer nicht nur gegen "rechts-vor-links" verstoßen. Etliche haben auch die Regelungen zum grünen Pfeil an Ampeln missachtet und Stoppschilder überfahren. Und das sind nur die Fälle, die die Polizei bei ihren stationären Kontrollorten an einem Tag festgestellt hat. Gestern Vormittag kam es zudem in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger deutscher Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hat eine 53-jährige deutsche Autofahrerin beim Abbiegen den bevorrechtigten Radfahrer nicht beachtet. Der Radfahrer fiel und verletzte sich leicht.

In den Bereichen der beiden Polizeipräsidien gab es etwa gleich viele Verstöße. Zusätzlich zu "Vorfahrt und Vorrang" wurden durch die Kontrollen auch alkoholisierte Fahrer erwischt, solche, die beim Fahren das Handy benutzt haben und auch acht Fahrer, die nicht angeschnallt waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell