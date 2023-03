Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf B55

Lennestadt (ots)

Lennestadt. Am Montag (27.03.2023) kam es um 09:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B55 zwischen den Ortslagen Trockenbrück und Elspe. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem LKW die Bundesstraße in Richtung Elspe. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er während der Fahrt in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 66-Jährigen. Anschließend stieß er mit seinem Lastwagen gegen einen Ampelmasten. Die Autofahrerin wurde schwer und der LKW-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen und der Verkehrsampel entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme wurde die B55 für die Dauer von fast zwei Stunden komplett gesperrt.

