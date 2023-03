POL-OE: Hochwertige Kompletträder von Auto abmontiert

Olpe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.03.2023) zwischen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr etwa 830 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines LKW. Der polnische Sattelzug war an der A45 in Fahrtrichtung Dortmund auf dem Rastplatz "Springe" abgestellt worden. Die Tat geschah, während der Fahrer in seinem Fahrerhaus schlief. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. ...

mehr