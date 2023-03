POL-OE: 830 Liter Diesel aus LKW gestohlen

Attendorn/Finnentrop (ots) - Gleich zwei Taschendiebstähle wurden am Donnerstag (23.03.2023) zur Anzeige gebracht. In Attendorn wurde einer 59-Jährigen um 08:00 Uhr in einem Discounter in der Straße "Am Zollstock" die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Das Gleiche passierte in Finnentrop einer 80-Jährigen bei ihrem Einkauf in einem Discounter in der "Bamenohler Straße". Gegen 12:00 Uhr entwendeten unbekannte ...

