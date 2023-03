Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörsen aus Taschen gestohlen

Attendorn/Finnentrop (ots)

Gleich zwei Taschendiebstähle wurden am Donnerstag (23.03.2023) zur Anzeige gebracht. In Attendorn wurde einer 59-Jährigen um 08:00 Uhr in einem Discounter in der Straße "Am Zollstock" die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Das Gleiche passierte in Finnentrop einer 80-Jährigen bei ihrem Einkauf in einem Discounter in der "Bamenohler Straße". Gegen 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ihre Geldbörse aus einer Umhängetasche. In beiden Fällen befanden sich Bargeld, Bankkarten und diverse Ausweispapiere in den Geldbörsen. Bürgerinnen und Bürger können durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten selbst viel tun, um sich vor Schäden durch Taschendiebe zu schützen. Informationen hierzu stellt die Polizei Olpe auf ihrer Website unter https://olpe.polizei.nrw/ sowie unter der Beratungs-Website www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

