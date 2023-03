Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Olpe (ots)

Am Montag (20.03.2023) wurde ein schwarzer Mercedes mit BLB-Kennzeichen zwischen 09:20 Uhr und 10:50 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Elektrogeschäft in der Bruchstraße beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen. An dem Fahrzeug wurde ein Schaden im vierstelligen Eurobereich verursacht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4110 entgegen.

