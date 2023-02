BPOL NRW: Nach Diebstahl: Bundespolizei nimmt 47-Jährigen fest

Bochum (ots) - Am Sonntagabend (19. Februar) soll ein Unbekannter einen Mann am Bochumer Hauptbahnhof mit einer Glasflasche attackiert haben. Der Geschädigte zog sich mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 19:30 Uhr suchte ein 37-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum auf, welcher mehrere blutende Wunden im Gesicht aufwies. Der Mann gab an, dass er von einem ...

