BPOL NRW: 16-Jähriger mit martialischem Messer zum Karneval - Bundespolizei nimmt Jugendlichen fest

Essen - Köln (ots)

Gestern Morgen (20. Februar) kontrollierten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Jungen. Dieser führte ein Karambitmesser mit sich.

Gegen 9:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof in Essen als ihnen ein Jugendlicher auffiel. Die Beamten hielten den 16-Jährigen an und kontrollierten diesen. Der junge Mann gab an, auf dem Weg zu einem Karnevalsumzug zu sein.

Als ihn die Polizisten nach gefährlichen Gegenständen befragten, gab der Kölner an, in seiner Tasche ein Messer mit sich zu führen.

Die Bundespolizisten durchsuchten ihn und wurden fündig. Der 16-Jährige hatte ein Karambitmesser bei sich. Diese Art von Messer, dessen Klinge gebogen ist, wurde ursprünglich in asiatischen Ländern bei der Reisernte genutzt.

Das Messer wurde anschließend sichergestellt. Die Bundespolizei leitete gegen den deutschen Staatsbürger ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

