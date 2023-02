Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versuchter Raub am Hauptbahnhof Dortmund - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Gestern Abend (17. Februar) sollen zwei Unbekannte einen jungen Mann mit Reizgas besprüht und dann versucht haben sein Handy zu stehlen. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat.

Gegen 20:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof, als sie auf einen jungen Mann trafen, der benommen wirkte und dessen Augen stark tränten. Die Beamten boten ihm Hilfe an und befragten ihn. Der 25-Jährige erklärte, dass er soeben am Nordeingang des Bahnhofes von zwei Männern angegriffen worden sei. Diese hätten ihn unvermittelt mit Reizgas oder Pfefferspray besprüht und dann versucht ihm sein hochwertiges Smartphone zu entreißen. Da sich der nigerianische Staatsbürger aber an die Jacke, in der sein Smartphone verstaut war, festklammerte, sollen die Angreifer von ihm abgelassen haben.

Eine Nahbereichsfahndung lief trotz Personenbeschreibung negativ und führte zu keinem Erfolg. Andere Bundespolizisten brachten den Dortmunder zur Wache und spülten dessen stark gereizte Augen aus. Anschließend leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Raubes ein.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Die Tat ereignete sich am Freitag den 17. Februar gegen 20:30 Uhr am Nordeingang des Dortmunder Hauptbahnhofes. Die Unbekannten sollen ca. 1,75 m groß gewesen sein und haben beide eine schwarze Jacke getragen. Einer der Männer trug einen Bart, der andere eine Mütze. Beide Personen sollen vom zentralafrikanischen Phänotyp gewesen sein und englisch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell