BPOL NRW: Bundespolizisten fallen nicht auf Täuschung herein - 16-Jährige für über 1 Jahr in Haft

Düsseldorf; Mülheim an der Ruhr; Köln (ots) - Im RE 6 auf der Fahrt von Mülheim an der Ruhr nach Köln Hauptbahnhof belästigte ein 64-Jähriger am Donnerstagmorgen (16. Februar) eine 25-jährige Bahnreisende. Die Frau zeigte den Vorfall auf dem Bundespolizeirevier am Kölner Hauptbahnhof an. Bundespolizisten stellten den Mann nur kurze Zeit später am ...

mehr