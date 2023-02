Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist belästigt junge Frau im RE 6 - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf; Mülheim an der Ruhr; Köln (ots)

Im RE 6 auf der Fahrt von Mülheim an der Ruhr nach Köln Hauptbahnhof belästigte ein 64-Jähriger am Donnerstagmorgen (16. Februar) eine 25-jährige Bahnreisende. Die Frau zeigte den Vorfall auf dem Bundespolizeirevier am Kölner Hauptbahnhof an. Bundespolizisten stellten den Mann nur kurze Zeit später am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gegen den Tatverdächtigen, der wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der 64-jährige Deutsche manipulierte vor der 25-Jährigen in einer Sitzgruppe an seinem Geschlechtsteil und berührte die junge Deutsche unsittlich an deren Hüfte. Als die Geschädigte den Mann darauf ansprach, stieg dieser am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die junge Frau schilderte im Bundespolizeirevier am Kölner Hauptbahnhof den Vorfall und stellte eine Strafanzeige. Die Bundespolizeiinspektion Köln informierte daraufhin sofort die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf über den Sachverhalt. Im Anschluss fahndeten die Düsseldorfer Kollegen nach dem Verdächtigen. Dieser konnte am Treppenaufgang zu Gleis 15 angetroffen und festgenommen werden.

Der 64-Jährige wurde zur Sachverhaltsklärung dem Bundespolizeirevier am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugeführt. Die Uniformierten konnten bei der Durchsuchung ein Kondom sowie Taschentücher mit Ejakulat auffinden und anschließend sicherstellen. Nach rechtlicher Belehrung und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige in das Polizeigewahrsam verbracht.

Gegen den 64-jährigen Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen der sexuellen Belästigung und der exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

