BPOL NRW: Hochwertiges Musikinstrument aus ICE gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen +++Foto+++

Aachen (ots) - Am Altweiberdonnerstag konnte die Bundespolizei in Aachen 3 Haftbefehle vollstrecken. Gegen 10:00 Uhr reiste ein 33-jähriger Marokkaner als Beifahrer über die Autobahn 4 aus den Niederlanden ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit zwei offenen Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz musste er 60 Tage in Haft oder 600,-EUR Ersatzstrafe bezahlen. ...

