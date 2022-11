Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Kleinkraftrad im Teich gefunden

Lippe (ots)

(RB) Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmorgen um 09:30 Uhr ein aufgefundenes Kleinkraftrad, welches im Bossenteich am Südhagenweg in Bösingfeld liegen würde. Nachdem die eingetroffenen Beamten das Kleinkraftrad aus dem Teich geborgen hatten, gelang es ihnen den Eigentümer zu ermitteln und ihn zu benachrichtigen. Der 60-jährige Extertaler hatte sein Kleinkraftrad am Abend zuvor um 20 Uhr in der Bruchstraße in Bösingfeld ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Er hatte noch gar nicht bemerkt, dass es offensichtlich durch unbekannte Täter in der Nacht zunächst gestohlen und schließlich im Bossenteich versenkt worden war. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden. Tel.: 05231/609-0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell