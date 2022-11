Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18:10 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Schlangen auf. Sie betraten das Haus und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Zum Diebesgut kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweisgeber werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

