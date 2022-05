Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradaktionstag und Bikertreff in Hülben (RT)

Reutlingen (ots)

Hülben (RT)

Das Polizeipräsidium Reutlingen, die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen, das DRK Hülben, die Motorradfreunde LILA e.V. und die Motorradfreunde Hülben veranstalten am Sonntag, 22. Mai 2022, von 11 bis 17 Uhr, beim Clubheim der Motorradfreunde Hülben auf dem Freizeitgelände Rietenlau in Hülben einen Aktionstag für Motorradfahrer.

Auch wenn bei den Motorradunfällen im Jahr 2021 wie in den beiden vorherigen Jahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, stieg die Anzahl der getöteten und verletzten Motorradfahrer an. Bei 446 Unfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen starben sechs Motorradfahrer - fünf davon im Landkreis Reutlingen. 108 Motorradfahrer wurden bei Unfällen schwer, 254 leicht verletzt. In 136 Fällen waren die Motorradfahrer am Unfall allein beteiligt. Bei den 235 von Motorradfahrern selbst verursachten Unfällen ist mit 30,6 Prozent oder 72 Fällen Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Nicht immer handelt es sich um die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit, vielmehr spielt oft die sogenannte "nicht angepasste Geschwindigkeit" - z.B. an das eigene Fahrvermögen, die Straßenverhältnisse oder den Straßenverlauf - eine Rolle.

So wirbt die Polizei mit ihren Partnern an dem Aktionstag mit vielfältigen Angeboten für eine defensive und sichere Fahrweise. Egal ob junge Fahrer, Wiedereinsteiger oder erfahrene Biker, es wird für jeden etwas dabei sein.

Am Informationsstand der Polizei können sich die Zweiradfahrer rund um das Thema Motorrad und ganz speziell über Unfallrisiken informieren. Auch für technische Fragen stehen die Spezialisten zur Verfügung. Im Clubheim werden Aufnahmen der Verkehrsüberwachung zum Thema nicht angepasste Geschwindigkeit gezeigt. Ansprechpartner für fachliche Diskussionen sind auch Polizeibeamtinnen und -beamte, die dienstlich oder privat Motorrad fahren, also erfahrene Biker. Sie sagen: "Freude am Fahren und Sicherheit sind kein Widerspruch - ganz im Gegenteil."

Bei einem Verkehrsquiz der Verkehrsprävention mit Fragen rund um das Motorrad und die Regeln des Straßenverkehrs winken als Gewinne Fahrsicherheitstrainings, gesponsert vom ADAC und der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg. Weitere interessante Sachpreise werden vom Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen e.V. zur Verfügung gestellt.

Ein vielfältiges und interessantes Angebot der Kooperationspartner, wie zum Beispiel ein Rauschbrillenparcours, ein Fahrsimulator mit Reaktionstest der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen, Informationen zu Streckensperrungen und der Vereinsarbeit der Motorradfreunde LILA e.V. oder das richtige Abnehmen des Motorradhelms nach Unfällen durch das DRK Hülben, runden das Angebot ab.

Auch für das leibliche Wohl ist durch die Motorradfreunde Hülben bestens gesorgt.

Wichtig: Voraussetzung ist natürlich, dass ordentliches Wetter herrscht. Sollte die Aktion wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden müssen, werden wir dies über das Presseportal (www.presseportal.de) bekannt geben. Der Ausweichtermin wäre eine Woche später, am 29. Mai 2022. (sm)

