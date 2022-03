Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Hausmeister überlistet Bielefelderin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ubbedissen - Ein unbekannter Täter gelang am Mittwoch, 30.03.2022, in eine Wohnung an der Detmolder Straße, indem er sich als Hausmeister ausgab.

Der gesuchte Mann klingelte gegen 15:15 Uhr an der Wohnungstür einer 21-jährigen Bielefelderin in einem Mehrfamilienhaus nahe der Prießallee. Als ihm die junge Frau öffnete, behauptete er, der zuständige Hausmeister zu sein und die Schlösser an den Kellertüren auswechseln zu müssen. Daraufhin bat er sie, ihm ihren Kellerraum zu zeigen.

Bevor sie in den Keller gingen, zog die Bielefelder die Wohnungstür zu, ohne sie abzuschließen. Im Keller angekommen, gab der Mann an, ein passendes Schloss im Wagen zu haben. Er würde gleich wieder kommen.

Nachdem die 21-Jährige etwa fünf Minuten gewartet hatte, ging sie zurück zu ihrer Wohnung und musste feststellen, dass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet worden war. Offenbar hatte der Täter Bargeld gestohlen und war anschließend aus dem Haus geflüchtet.

Die Bielefelderin beschrieb den Mann wie folgt: Er war zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 175 cm und 180 cm groß und hatte dunkelblonde Haare sowie einen dunkelblonden Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Arbeitshose, Arbeitsschuhe, eine schwarze Jacke und darüber eine orange Warnweste.

Die Polizei rät, die Hausverwaltung beziehungsweise den Vermieter zu kontaktieren, wenn Handwerker unangekündigt erscheinen. Lassen Sie die fremden Personen erst dann eintreten, wenn Sie sich sicher sind, dass ein Auftrag vorliegt.

Hinweise zu dem Einbrecher nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

