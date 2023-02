Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Flasche verletzt - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bochum (ots)

Am Sonntagabend (19. Februar) soll ein Unbekannter einen Mann am Bochumer Hauptbahnhof mit einer Glasflasche attackiert haben. Der Geschädigte zog sich mehrere Verletzungen im Gesicht zu. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr suchte ein 37-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum auf, welcher mehrere blutende Wunden im Gesicht aufwies. Der Mann gab an, dass er von einem unbekannten Täter vor einem Schnellrestaurant mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe der Mann zu einer Bierflasche gegriffen und ihn mit dieser im Gesicht verletzt. Dabei zog der rumänische Staatsbürger sich einen großen Schnitt unter dem linken Auge zu.

Die Bundespolizisten alarmierten einen Rettungswagen. Der Bochumer wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen, welcher sich am Bochumer Hauptbahnhof vor dem Schnellrestaurant (KFC) aufgehalten hat. Die Tat ereignete sich am Sonntag, den 19. Februar gegen 19:30 Uhr. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

