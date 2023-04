POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Elkenroth (ots) - Am 03.04.2023, in der Zeit von 13.20 bis 14.20 Uhr hatte eine 26-jährige Fahrerin ihren Pkw am Fahrbahnrand der Marienberger Straße in der Ortslage Elkenroth abgestellt. Als sie zu ihren Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den linken Außenspiegel bei der Vorbeifahrt touchiert und hatte die Unfallstelle verlassen. Hinweise auf den Verursacher an die ...

