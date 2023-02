Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Erfolgreiche Kontrollen im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg führte das Hauptzollamt Stuttgart gemeinsam mit dem Hauptzollamt Heilbronn, dem Polizeipräsidium Ludwigsburg sowie der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart am 25. Januar zwischen 15 und 21 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der Bundesautobahn 8 Kontrollen durch. Der Schwerpunkt dieser behördenübergreifenden Kontrollen lag in der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Darüber hinaus wurden jedoch auch die weiteren zoll- und steuerrechtlichen, sowie verkehrsrechtlichen Vorschriften überprüft. Insgesamt wurden 93 Fahrzeuge, davon 41 LKW's, 48 PKW's und 4 Busse sowie 281 Personen kontrolliert. Dabei stellten die 50 eingesetzten Beamtinnen und Beamte 50 Verstöße fest. Unter anderem wurden zwei Haftbefehle vollstreckt, bei vier Personen wurde der illegale Aufenthalt in Deutschland festgestellt, es gab fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sieben Verstöße gegen die Ladungssicherung, drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Fahrer ohne eine gültige Fahrerlaubnis aufgegriffen. Unterstützt wurden die Kontrollen von einem Rauschgiftspürhund sowie von einer mobilen Röntgenanlage des Zolls. Die gemeinsamen Kontrollen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig die behördenübergreifende Sicherheitskooperation ist. Die weiteren Ermittlungen bei den einzelnen Verstößen dauern an.

Zusatzinformation:

Die Sicherheitskooperation (SIKO Baden-Württemberg) bestehend aus den Partnern der Landespolizei, der Bundespolizei sowie dem Zoll besteht seit rund 20 Jahren in dieser Konstellation. Ziel der Maßnahmen ist es bei gemeinsamen Kontrollen der drei Projektpartner die unterschiedlichen Ermittlungskompetenzen zu bündeln und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.

