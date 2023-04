Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weyerbusch (ots)

Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 12.50 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine Pkw-Fahrerin von der Raiffeisenstraße nach rechts, in die Kölner Straße in Fahrtrichtung Altenkirchen ein. Unmittelbar danach musste sie vor einer Warnbake verkehrsbedingt anhalten. Als sie anschließend an der Warnbake vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision mit einem Kleinkraftrad. Dieses befand sich zuvor hinter dem Pkw und fuhr zum Zeitpunkt der Kollision an diesem Fahrzeug vorbei. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der Zweiradfahrer zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

