POL-DA: Oberzent-Hetzbach: Durchfahrtsverbot am Krähberg überwacht

Oberzent (ots)

Das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge, insbesondere für Motorräder haben Beamte der Polizeistation Erbach am Donnerstag (26.05.) zwischen 13 Uhr und 14.35 Uhr am Krähberg überwacht. In gut anderthalb Stunden wurden 28 Motorräder und vier Autos auf der Landesstraße 3108, zwischen Hetzbach und Reußenkreuz, angehalten und kontrolliert. Dabei wurden acht Motorradfahrer gestoppt, die das Durchfahrtsverbot am Feiertag missachtet haben. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro entrichten.

