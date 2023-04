Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täter nach Verfolgungsfahrt gestellt Führerschein, Fahrzeug und Mobiltelefon beschlagnahmt

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Flurstraße in Heimbach-Weis kam den Beamten am 05.04.2023 gegen 23 Uhr ein Fahrzeug entgegen, welches plötzlich wendete und unmittelbar nach dem Wendemanöver innerhalb kürzester Zeit auf etwa 100 km/h beschleunigte und dem Streifenwagen davonfuhr, worauf die Verfolgung aufgenommen wurde. Bei der Straße handelt es sich um eine Zone 30 km/h. Es wurde eine Kreuzung überquert, auf welcher der Fahrzeugführer die Vorfahrt achten müsste. Ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, überfuhr der PKW die Kreuzung. Ein kreuzendes Fahrzeug hätte einen Zusammenstoß wohl nicht verhindern können. Nach einer zurückgelegten Strecke von etwa 600 Metern, bog das Fahrzeug nach links in eine Hofeinfahrt ein. Angrenzend an die Hofeinfahrt befand sich ein Kieshaufen, welcher durch den Fahrzeugführer überfahren wurde. Dahinter befand sich ein Weidezaun, welcher durch den Fahrzeugführer ebenfalls durchfahren wurde. Anschließend fuhr der PKW über eine etwa 20 Meter lange, stark abfallende Wiese. Der PKW wurde den Abhang hinuntergelenkt. Etwa 100 Meter weiter kam er dann zum Stehen. Der 19 jährige Fahrzeugführer konnte im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden, es kam auch der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Beim Beschuldigten konnten sowohl Hinweise auf Drogenkonsum, als auch auf den Handel mit Betäubungsmitteln erlangt werden. Dem Beschuldigten wurden in der Folge eine Blutprobe entnommen, der Führerschein, Fahrzeug und Mobiltelefon beschlagnahmt und die Wohnung durchsucht. Es erwarten ihn Verfahren wegen Unfallflucht, verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Unfallflucht, Führen eines KFZ unter dem Einfluss von Drogen und Handel von Betäubungsmitteln.

