Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Oberdreis (ots)

Oberdreis-Am 06.04.23 im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 12:30 Uhr wurden an einem PKW VW Golf die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. Der PKW war auf einem Grundstück in der Straße "Karlsplatz" in Oberdreis geparkt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

