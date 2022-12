POL-PDMT: Alkohol am Steuer

Singhofen (ots) - In der Nacht vom Montag, den 05.12 - Dienstag, den 06.12, geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Müllcontainer auf dem Schulgelände der Erich-Kästner-Förderschule in Singhofen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Singhofen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Schulgebäude verhindert ...

mehr