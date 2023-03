Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen zu Sachbeschädigung in der Friedenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich am Montagabend gegen 18:05 Uhr im Bereich der Friedenstraße in Eltingen zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zunächst mit einer Holzlatte mehrere geparkte Fahrzeuge. Des Weiteren soll er auch einen geparkten Roller umgeworfen haben. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, auch im Bereich der anliegenden Schulen und in einem nahegelegenen Stadtpark, nach dem Unbekannten fahndete. Der unbekannte Täter soll bei der Tat weiße Arbeitskleidung getragen haben. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

