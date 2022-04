Polizei Hagen

POL-HA: Wohnung verwüstet und Ex-Partner in den Arm gebissen

Hagen-Boele (ots)

In Boele randalierte eine 34-Jährige Mittwochabend (27.04.2022) in einer Wohnung und zerstörte im Wohnzimmer und Wohnungsflur diverse Einrichtungsgegenstände. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Hagenerin nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund das gemeinsame Zuhause von ihm und seiner Mutter verwüstet. Die Parteien schilderten, dass die 34-Jährige die Mutter ihres Ex-Partners aufgesucht hatte, um private Angelegenheiten zu besprechen. Als der Mann jedoch dazu stieß, entfachte ein Streit. Die Hagenerin warf dabei einen Wohnzimmerschrank um, in dem sich diverse Dekorationsgegenstände befanden. Der Ex-Freund schilderte zudem, dass seine ehemalige Freundin in aufgebäumter Art und Weise auf seine Mutter zugegangen sei. Da er einen Angriff befürchtete, habe er sie an beiden Armen festgehalten. Sie habe sich jedoch losgerissen und ihm mit der flachen Hand einmal in seine rechte Gesichtshälfte geschlagen. Als er weitere Angriffe unterbinden und sie beruhigen wollte, hielt er sie erneut an den Armen fest. Hierbei habe sie ihm in den linken Arm gebissen. Es sei dem Mann und seiner Mutter kaum gelungen, die aufgebrachte Hagenerin bis zum Eintreffen der Polizei zu beruhigen. Auch der Hagener war augenscheinlich stark alkoholisiert, er lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab. Auch eine medizinische Versorgung wollte er vor Ort nicht haben und gab an, eigenständig zu einem Arzt gehen zu wollen. Die Polizei sprach gegen die 34-Jährige einen Platzverweis für das Wohnhaus ihres Ex-Partners aus. Diesem kam sie umgehend nach. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

