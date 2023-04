Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Pracht (ots)

Am frühen Morgen des 07.04.2023 gegen 02:35 Uhr ereignete sich in der Ortslage Pracht ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unfallverursacher befuhr dabei die Bergstraße in Pracht aus Richtung Altenkirchen kommend. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte das Fahrzeug mit einem am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschleudert und das Unfallfahrzeug auf gegenüberliegende Grundstücke abgewiesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Neben drei beschädigten Fahrzeugen, wurden auch Schäden an umliegenden Grundstücken verursacht.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681 9460 zu melden.

