Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 10 Uhr und 10:22 Uhr einen in der Richard-Kapphan-Straße auf dem Parkplatz einer Sportanlage geparkten Peugeot. An diesem verursachte er Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Welzheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 83-jährige Ford-Fahrerin wollte am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr von der Schorndorfer Straße in die L1150 einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 69-jährige Opel-Fahrerin, welche bereits auf der L1150 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sowohl die 83-Jährige als auch die 69-Jährige leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro.

