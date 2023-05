Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckenbrand, Verkehrsunfall, Verkehrszeichen entwendet

Aalen (ots)

Schorndorf: Heckenbrand - mehrere Personen leicht verletzt

Am Montag gegen 12 Uhr kam es zum Brand einer Hecke in der Lutherstraße nachdem ein 67-jähriger Mann mit einem Unkrautvernichter das Unkraut auf einem dortigen Grundstück abflammen wollte. Drei Männer und eine Frau im Alter von 37, 39, 49 und 56 Jahren bemerkten das Feuer und kamen aus nahegelegenen Betrieben um dieses zu löschen. Hierbei wurden die Personen durch den entstehenden Rauch leicht verletzt. Die Feuerwehr Schorndorf war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

Sulzbach an der Murr: In Gegenverkehr gekommen

Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 59-jährige Citroen-Fahrerin die Backnanger Straße in Richtung Schwäbisch Hall. Dabei kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 26-jährigen BMW-Fahrer. Dieser wurde durch den Crash leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Murrhardt: Verkehrszeichen entwendet

Zwischen Freitagnachmittag 14 Uhr und Montagvormittag 10 Uhr entwendete ein Dieb vier Verkehrszeichen von einer Baustelle in der Karlstraße. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell