Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht nach Wendemanöver mit einem LKW

Altenkirchen (ots)

Am 26.04.2023 um kurz nach 22:00 Uhr, befuhr ein LKW die Eichendorffstraße in Altenkirchen (OT Honneroth). Aufgrund der Unfallspuren und den Angaben einer Zeugin dürfte der LKW beabsichtigt haben rückwärts in die Lessingstraße einzufahren, um zu wenden. Bei diesem Fahrmanöver kam der LKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten. Dieser wurde dadurch erheblich beschädigt. Der LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gemäß einer Zeugin soll ich es sich um einen LKW mit weißem Führerhaus und blauem Auflieger gehandelt haben. Nähere Angaben hinsichtlich des LKW, wie beispielsweise das Kennzeichen, sind bislang nicht bekannt. Die Polizei Altenkirchen bittet insbesondere Gewerbetreibende um Hinweise, bzgl. in Frage kommender Lieferanten.

