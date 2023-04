POL-PDNR: Unfallflucht auf Parkplatz, Rheinallee

Linz am Rhein (ots) - Im Laufe des Dienstags wurden von der Polizeiinspektion in Linz im Rahmen der Verkehrsüberwachung insgesamt vier Verstöße wegen Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt geahndet. Die Betroffenen erwartet ein empfindliches Bußgeld der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr