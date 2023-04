POL-PDNR: Verkehrsüberwachung

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz eine Überwachung des Schulweges, mit dem Schwerpunkt der Kindersicherung, in der Schulstraße durch. Erfreulicherweise wurden keine Verstöße festgestellt, alle Verkehrsteilnehmer hatten ihre Kinder ordnungsgemäß im Fahrzeug gesichert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

