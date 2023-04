POL-PDNR: Rennen mit der Polizei- Zeugen gesucht

Neuwied (ots) - Am 25.04.2023 gegen 18 Uhr kam es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Neuwied. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Feuerwehr- und Polizeikräfte in einer Wohnung angebranntes Essen festgestellt werden. Die Wohnungsinhaberin hatte bereits eigenständig Maßnahmen zur Eindämmung der Rauchentwicklung getroffen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Darüber hinaus entstand ...

