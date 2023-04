Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer 200kg Rüttelplatte

Bad Hönningen (ots)

Bad Hönningen - in der Zeit vom 21.04. - 25.04.2023 kam es in der Hauptstraße in Bad Hönningen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls, indem eine massive Rüttelplatte im Neuwert von mehr als 10.000,00EUR entwendet wurde. Diese befand sich auf einem umzäunten Baugelände und wurde durch die Schaufel eines Radladers "gesichert". Die Polizei Linz am Rhein sucht nun nach Zeugen die verdächtige Personen oder Transporter zur tatrelevanten Zeit gesehen haben.

Rückmeldung an die Polizei Linz am Rhein telefonisch an die 02644-94330 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de

