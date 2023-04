Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 24.04.2023, gegen 19.00 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen eine randalierende Person in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den aggressiven und alkoholisierten Mann vor Ort antreffen. Dort hatte er bereits mit Flaschen gegen einen Pfandautomaten geworfen und mehrere Personen bedroht. Der 40-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Altenkirchen verbracht. Dort trat er gezielt gegen einen Polizeibeamten. Dieser wurde zwar getroffen, blieb aber unverletzt. Dem Beschuldigten wurde auf richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Weiterhin verblieb er bis zum nächsten Morgen im polizeilichen Gewahrsam. Gegen den Mann wurden die entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

