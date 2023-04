POL-PDNR: Streit um vermeintlichen Sperrmüll eskaliert

Straßenhaus (ots) - Am Montagvormittag ereignete sich um 10:25 Uhr in der Lindenstraße in Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Ein Busfahrer hielt mit seinem Schulbus ordnungsgemäß im Bereich des Busbahnhofes in Straßenhaus rechtsseitig am Fahrbahnrand. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er einen links neben ihm fahrenden PKW. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfallgeschehen ...

mehr