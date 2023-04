POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Roßbach (Wied) (ots) - Am späten Samstagabend haben bisher unbekannte Täter gegen 22:00 Uhr Steine gegen ein Fenster eines Einfamilienhauses in Roßbach (Wied), Im neuen Feld, geworfen. An dem Fenster entstand Sachschaden. Die Geschädigte nahm im Anschluss auf einem angrenzenden Waldweg eine Personengruppe wahr. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per ...

