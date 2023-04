POL-PDNR: gemeinschädliche Sachbeschädigung auf jüdischem Friedhof

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 24.04.2023, gegen 19.00 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen eine randalierende Person in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den aggressiven und alkoholisierten Mann vor Ort antreffen. Dort hatte er bereits mit Flaschen gegen einen Pfandautomaten geworfen und mehrere Personen bedroht. Der 40-Jährige wurde daraufhin in ...

