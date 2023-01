Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefahr: 27-Jähriger läuft entlang der Bahnstrecke Wallwitz - Könnern

Könnern (ots)

Am Sonntag, den 8. Januar 2023 informierte gegen 12:45 Uhr die Not-fallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Person, welche am Gleisbereich an der Bahnstrecke Wallwitz - Könnern, in Richtung Köthen entlangläuft. Nachfolgende Züge passierten den Streckenbereich mit verringerter Geschwindigkeit. Parallel dazu ver-legte eine alarmierte Streife des Bundespolizeirevieres Halle umgehend mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Auf Höhe der Ortschaft Golbitz stellten sie den 27-Jährigen wohlbehalten am Gleisbereich fest und führten ihn unverzüglich aus diesem. Nach Abschluss aller erforder-lichen Maßnahmen sowie einer eindringlichen Belehrung setze der aus Mali stammende Mann seinen Reiseweg am Bahnhof Könnern, im Zug, fort. Glücklicherweise ging dieser Sachverhalt gut aus und niemand wurde verletzt. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass Handlungen dieser Art lebensgefährlich sind! Die Züge nähern sich fast lautlos und zum Teil mit sehr hohen Geschwindigkeiten an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.

