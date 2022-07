POL-BOR: Borken - Pedelec kollidiert mit abbiegendem Auto

Ahaus-Alstätte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 14.07.2022, in Ahaus-Alstätte das Portemonnaie einer Frau gestohlen. Sie hielt sich gegen 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Thieweg auf, als es zu der Tat kam. Die Täter entwendeten die Geldbörse unbemerkt aus dem Korb der Frau, den diese in ihren Einkaufswagen gestellt hatte. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in ...

