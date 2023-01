Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne gültiges Ticket ins Gefängnis

Halle (ots)

Am Mittwoch, den 04.01.2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gegen 13:45 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn informiert, dass sich im Inter-City-Express, von Berlin nach Halle, ein Mann ohne ein gültiges Ticket befand. Eine eingesetzte Streife begab sich zu dem einfahrenden Zug und nahm den 32-Jährigen in Empfang. Eine Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der aus Nigeria stammende Mann gleich mehrfach gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ersuchte den aktuellen Wohnsitz des Mannes aufgrund von Straftatdelikten und hatte außerdem einen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Grundlage hierfür war eine Verurteilung durch das Amtsgericht Schweinfurt im Dezember 2021 we-gen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 225 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen. Dem Gesuchten wurde der Haftbefehl eröffnet und es erfolgte die Mitnahme in die Diensträume der Bundespolizei. Da er den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, wurde er der Justizvollzugsanstalt Halle übergeben. Auch die Zentrale Ausländerbehörde Unterfranken suchte nach dem sich unbekannt Auf-haltenden. Die ausschreibenden Behörden wurden in Kenntnis gesetzt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen gefertigt.

