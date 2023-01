Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Männer reisen mit Parfum im Wert von 600 Euro im Rucksack - aber ohne gültiges Ticket

Güsen (ots)

Am Dienstag, den 04.01.2023 wurde eine auf der Bahnstrecke Berlin - Magdeburg eingesetzte Streife der Bundespolizei durch die Zugbegleiterin informiert, dass sie zwei junge Männer am Bahnhof Güsen von der Weiterfahrt ausgeschlossen hatte, da diese keine Fahrkarte vorweisen konnten. Die beiden Georgier stiegen jedoch erneut ohne gültiges Ticket in den Zug und wurden von den Bundespolizisten kontrolliert. Identitäts-nachweise konnten die Männer nicht vorweisen. Deshalb erfolgte eine Mitnahme zur Dienststelle der Bundespolizei. Bei der Durchsuchung der Personen und ihrer mitgeführten Sachen wurden im Rucksack des 23-Jährigen mehrere ungeöffnete Parfumverpackungen mit einem Waren-wert von fast 600 Euro festgestellt. Kaufbelege konnte der Mann nicht vorweisen. Außerdem stellten die Bundespolizisten in seinem Hosenbund ein Springmesser fest und sicher, welches als Verstoß gegen das Waffengesetz einzustufen ist. Ob es sich bei den aufgefundenen Duftfläschchen um Diebesgut handelt muss im weiteren Verfahren geklärt werden. Die Männer wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen mit einer Hand voll Strafanzeigen aus der Dienststelle entlassen.

